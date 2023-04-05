Михаил Евраев: «Проделана большая работа по сохранению стабильности и развитию региона»

Михаил Евраев: - Все публичные обязательства перед жителями региона были выполнены в 2022 году своевременно и в полном объеме. Фото: Правительство Ярославской области

Михаил Евраев подчеркнул: главной задачей было сохранить стабильность, не допустить падения доходов жителей региона, реализовать все программы и планы развития, выполнить все обязательства перед людьми своевременно и в полном объеме. И правительству Ярославской области это удалось.

Зарплаты выросли. Безработица сократилась

Михаил Евраев особо подчеркнул в отчете, что средняя зарплата по Ярославской области за прошлый год составила 46554 рубля. Безработица снизилась на 0,3 процента. И это при том, что 2022-й стал масштабным вызовом как для российской экономики в целом, так и для экономики Ярославской области.

- На протяжении года шла ее адаптация к новым внешним и внутренним условиям ведения бизнеса при беспрецедентных санкциях. Несмотря на это, удалось не просто сохранить социально-экономическую стабильность, но и во многих направлениях серьезно продвинуться в развитии, - отметил глава региона.

С масштабным вызовом и исполнительная, и законодательная власти справились. Один из главных результатов совместной работы правительства и регионального парламента - принятый областной бюджет. Его доходная часть перевалила впервые за 100 млрд рублей. Более половины расходов пошли на социальную сферу.

- Мы приняли пакет дополнительных мер для семей участников специальной военной операции: освобождение от платы за детские сады, бесплатное горячее питание, помощь в газификации в 100 тысяч рублей на такую семью, - сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«Привет, малыш» и другие

В 2022 году по инициативе Михаила Евраева введена новая категория льготников - семьи, имеющие троих и более детей, в том числе детей в возрасте до 23 лет, обучающихся по очной форме обучения в вузах. Это позволит им продолжить пользоваться льготами и после совершеннолетия старшего ребенка. Также правительство региона приняло решение выдать во внеочередном порядке квартиры многодетным семьям, которые воспитывают 8 и более детей.

- Направили на это 71,8 млн рублей, сертификаты на жилье получили 11 семей. Отмечу, что уровень поддержки многодетных семей в Ярославской области в 2 - 3 раза выше, чем во многих других регионах, - уточнил губернатор. - В апреле 2022 года в связи с ростом цен на продукты мы приняли решение о компенсации роста платы родителей за питание детей в школах, детских садах, колледжах, лицеях, загородных лагерях на 350 млн рублей. Для поддержки семей с новорожденными начали реализацию, по инициативе Михаила Евраева, губернаторского проекта «Привет, малыш». С июня родители малышей получали наборы с необходимыми на первое время вещами для ребенка. До конца года такую поддержку получили 5,6 тыс. семей. Данный проект стал постоянным для Ярославской области.

Каждому врачу - планшет

Весьма достойно в прошлом году себя показала сфера здравоохранения. За 2022-й построены новые объекты, закуплены автомобили и медоборудование, проведены капитальные ремонты.

- Для решения актуальной проблемы нехватки врачей в отдаленной сельской местности нами была введена целевая социальная выплата - 2 млн рублей медицинским работникам на приобретение жилья или на увеличение заработной платы, - рассказал Михаил Евраев.

В конце 2022-го правительством региона выделено 1,5 млн рублей на покупку электронных планшетов для врачей Скорой помощи. В городах с такой техникой медики работают уже 4 года, в районах были проблемы. Между тем девайсы - это способ коммуникации, навигатор, медкарта и избавление от бумаг.

- На все планшеты у нас установлены тревожные кнопки, если возникает какая-то внештатная ситуация, то сотрудники Росгвардии приходят к нам на помощь. Мы добились 100% оснащения бригад районов, - сообщила о реализации выделенных средств заведующая оперативным отделом станции Скорой медицинской помощи Ярославля Мария Полякова.

В плюсе - культура и образование

В 2022-м в Ярославле открылся Дом актера, стартовал ремонт любимых ярославцами ТЮЗа и театра кукол. В рамках нацпроекта «Культура», реализуемого на территории региона областным правительством, построены, капитально отремонтированы и оснащены оборудованием 28 учреждений. На этом губернатор в отчете сделал особый акцент.

Во всех муниципальных районах региона впервые прошел проект, инициированный губернатором, «Ярославское лето». В его рамках работало 90 открытых площадок, участниками которых стали 250 тыс. человек. Теперь проект будет также реализовываться на постоянной основе.

Огромное внимание правительством области было уделено образованию. Капитально отремонтировали 5 школ, еще в 32 - выполнены ремонты пищеблоков и приобретено новое оборудование. Более чем в 60 - открылись современные образовательные центры. В 12 колледжах появились новые мастерские. В Гаврилов-Яме распахнул двери долгожданный внешкольный центр «Лидер» на 750 мест.

- Также в прошлом году запустили проект «Подарок первокласснику» - наборы к учебному году получили 16 тысяч первоклашек по всей области. Этот проект мы также сделали постоянным, - отметил Михаил Евраев.

Главная дорожная победа и «Наши дворы»

В 2022-м правительством области был дан старт серьезным преобразованиям в сфере транспорта, шла серьезная работа по строительству и модернизации объектов ЖКХ, благоустройству дворовых и общественных территорий, масштабное дорожное строительство - к нормативному состоянию приведено 527,6 километра дорог, на 55% больше плана.

- Отдельно надо отметить, что нам удалось сдвинуть вопрос реализации проекта Карабулинской развязки, - сказал Михаил Евраев. - Президент Владимир Путин поддержал проект и поручил Правительству РФ обеспечить его реализацию в период 2023 - 2027 годов. Карабулинская развязка внесена в пятилетний план дорожной деятельности РФ. В декабре 2022 года вышло постановление правительства, предусматривающее включение 1,2 млрд рублей на начало строительства в 2026 году.

Проект «Наши дворы», без сомнения, стал знаковым по благоустройству общественных территорий для ярославцев впрошлом году. Благодаря главе региона и четкой работе правительства удалось добиться получения 1,2 млрд рублей дополнительных федеральных средств на его реализацию.

- Были запланированы работы на 346 объектах, в том числе на 230 дворовых территориях, 93 детских спортивных площадках, 23 площадках для выгула домашних животных, - проинформировал Михаил Евраев. - В программе приняли участие все муниципальные образования региона - и городские, и сельские. Мы отремонтировали все дворы без исключения. Как обещали, так и сделали. В качестве примера: в 2021 году в Ярославле было сделано 22 двора, в 2022 году мы привели в порядок в 6 раз больше - 128 дворов.