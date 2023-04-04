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Кострома 4 апреля 2023 5:38

Четыре деревни Костромской области оказались отрезанными от «большой земли» паводком

Мост в Солигаличском районе подтапливает ежегодно
Полина Вачнадзе
Из-за затопленного во время паводка моста четыре деревни области оказались отрезаны от "большой земли". ФОТО: правительство Костромской области

Из-за затопленного во время паводка моста четыре деревни области оказались отрезаны от "большой земли". ФОТО: правительство Костромской области

Регулярно мост в районе деревни Дятлово Солигаличского района Костромской области уходит под воду во время паводка. Этот год не стал исключением. Транспортное сообщение прервано с четырьмя населенными пунктами – Дятлово, Федьково, Меледино, Горбово, в которых сейчас проживают 27 человек.

- Для жителей созданы двухнедельные запасы медикаментов и продуктов в ближайшей к населенным пунктам деревне Оглоблино. В районе традиционно подтопляемого моста организована лодочная переправа, - сообщили в правительстве Костромской области.

Водоснабжение деревень не нарушено – воду они могут брать из колодцев. Для обеспечения пожарной безопасности создан временный пост пожарной части.

Происшествия: ЧП