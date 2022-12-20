Ивановский зоопарк просит не дарить на Новый год кроликов

Сотрудники зоопарка просят не дарить на Новый год живых кроликов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Ивановского зоопарка обратилась ко всем жителям региона с просьбой отказаться от «живых» подарков на Новый год. Приближается Год кролика по китайскому календарю, а это значит, что кому-то да придет в голову подарить знакомым этого милого пушистого зверька.

- Помните, что это большая ответственность. Как правило, не все знают, что потом делать и как ухаживать за таким «живым подарком». В результате страдает животное: болеет, испытывает стресс и погибает, - рассказывают о последствиях в Ивановском зоопарке.

Ежегодно в зоопарк обращаются владельцы таких пушистых новогодних сюрпризов и просят специалистов куда-то пристроить животных.

- Человек, будущий владелец, должен самостоятельно решиться на приобретение живого друга. Ведь животное - это не игрушка, а полноценный член семьи, которому также требуется особое внимание и забота, - говорят сотрудники зоопарка.