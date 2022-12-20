«Танцуют все»: в Ярославле отгремела богатая цыганская свадьба

Невеста меняла наряды несколько раз. ФОТО: media_lux_rostov Instagram (признан экстремистской организации и запрещен на территории РФ)

В Ярославле отгремела богатая цыганская свадьба. Молодожены и их гости отмечали это событие целых три дня – с 10 по 12 декабря. Торжество проходило в банкетном зале ресторана «Корона». Праздник прошел в лучших цыганских традициях: невероятные наряды невесты, многочисленные гости и подносы с пачками денег.

Выкуп невесты. ФОТО: media_lux_rostov Instagram (признан экстремистской организации и запрещен на территории РФ)

Молодожены – Андрей и Вилька, естественно, были в центре внимания на протяжении всей свадьбы. Невеста меняла образы больше трех раз – белоснежное расшитое платье, блестящее красное, королевское синее – сказочные наряды не оставили равнодушным ни одного гостя. На голове у девушки была надета золотая корона. Жених выглядел очень достойно – классический костюм с черной бабочкой.

Приглашенные не отставали от виновников торжества – яркие платья, многочисленные украшения, разноцветные платки.

Невесту осыпали деньгами в прямом смысле слова – гости, во время того, когда девушка танцевала, бросали вверх купюры и подключались к танцу. Выкуп невесты нескромный - золотые подносы с пачками пятитысячных купюр. За действом особенно внимательно наблюдали друзья и приятели жениха.

Помимо денег, невесту «купали» в золотых украшениях и прямо во время свадьбы надевали на нее все новые и новые драгоценности.

Стол с яствами. ФОТО: media_lux_rostov Instagram (признан экстремистской организации и запрещен на территории РФ)

Убранства банкетного зала были похожи на дворцовые – огромные цветочные композиции, богатые скатерти, столы с яствами (просто закусками это назвать сложно), высокие потолки – переливались золотом.

Вся атмосфера свадьбы напоминала кадры фильма с огромным бюджетом – молодожены воплотили сказку в жизнь.