Микрорайон Переборы Рыбинска остался без отопления

Жилые дома и объекты социальной сферы микрорайона Переборы Рыбинска остались без отопления. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Жилые дома и объекты социальной сферы микрорайона Переборы Рыбинска остались без отопления. По этому вопросы в культурно-досуговом комплексе прошло оперативное совещание. Место для него было выбрано не случайно – в КДК холодно и участники совещания на себе смогли прочувствовать, как людям живется и работается без тепла.

По словам представителей «Рыбинской генерации» проблемы с отоплением в Переборах происходят из-за разбалансировки системы.

- В нескольких десятках домах отсутствуют шайбы или конусы. Подобные нарушения мы фиксировали еще в период опрессовки. УК были выданы предписания на устранения, но многие их просто проигнорировали. А из-за отсутствия шайбирования нарушается гидравлика всего микрорайона, — сказал технический директор ООО «Рыбинская генерация» Алексей Тарасов.

Руководство управляющих компаний считает иначе. По их мнению, проблема заключается в качестве теплоносителя, который подает «Рыбинская генерация».

- Коммуникации в Переборах оставляют желать лучшего. Не решить проблему установкой шайб, потому что они не гарантируют хорошую работу системы отопления дома. Проблема в том, какой теплоноситель доходит до потребителя. У нас в каждом доме по «умельцу», как вытаскивали эти шайбы, так и будут вытаскивать, если людям холодно, - считает генеральный директор ООО «УК «Комсервис» Виталий Демченко.

Первый заместитель главы города Иван Дубино дал всем участникам совещания два дня на исправление ситуации: - Проблему надо решать сейчас. Даю вам два дня, чтобы вы совместно вышли на первые 14 домов от котельной. Провели замеры параметров на входе и выходе из системы. Там, где будет наблюдаться перетоп, устанавливаете шайбы и дальше смотрите по всем Переборам, как меняется ситуация с отоплением.

Следующее совещание, на котором участники отчитаются о работе, пройдет в пятницу, 23 декабря.