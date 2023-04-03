Бомж из Ивановской области задушил свою знакомую ремнем от ее же сумки

Бомж из Шуи обвиняется в убийстве совей знакомой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ивановской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Убийство». Обвиняемый – 52-летний бомж.

По версии следствия, убийство было совершено в ночь с 22 на 23 июня 2021 года в Шуе. Обвиняемый в районе теплотрассы встретил свою 45-летнюю знакомую. Он попросил у нее денег на выпивку, а получив отказ - задушил.

- Он взял в руки заплечный ремень от находившейся при женщине сумки и, используя его в качестве оружия, задушил потерпевшую. Затем с места преступления скрылся, - сообщили в пресс-службе СКР по Ивановской области.

Свою вину в инкриминируемом ему преступлении бомж так и не признал. Но доказательств его вины и без признания хватило на то, чтобы направить дело в суд.