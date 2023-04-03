Костромич, чтобы сорвать свидание любимой девушки с другим, «заминировал» два здания

Костромич сообщил о взрывных устройствах, чтобы расстроить свидание девушки с другим. ФОТО: УМВД по Костромской области

38-летнему жителю Костромы грозит срок за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. О якобы заложенных взрывных устройствах мужчина сообщил сразу в два учреждения, расположенные в разных населенных пунктах Костромской области. Пока объекты проверяли полицейские, сотрудники УФСБ устанавливали личность «телефонного террориста».

И быстро установили, кто звонил и зачем.

- В отделе полиции мужчина признался в содеянном. Он рассказал, что приревновал свою девушку и решил сорвать ее свидание с конкурентом. Два сообщения сделал, потому что просто перепутал организации, - сообщили в пресс-службе УМВД по Костромской области.