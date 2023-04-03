Правительство области: асфальтобетонные заводы Ярославии переоборудуют под новые стандарты

Михаил Евраев: - В этом году планируем сделать серьезный качественный рывок по всем дорогам, и в первую очередь по муниципальным. Фото: Правительство Ярославской области

Об этом сообщил сегодня, 3 апреля, губернатор Михаил Евраев в ходе контрольного обследования дорог в Ярославле, которые будут отремонти рованы в рамках гарантийных обязательств.

– Большинство заводов у нас уже работает по новым стандартам качества, – отметил Михаил Евраев. – Мы заинтересованы в том, чтобы все предприятия к следующему сезону были переоборудованы и выпускали асфальтобетонную смесь с высокими эксплуатационными показателями. В этом году переоборудуем асфальтовый завод в Брейтове. В следующем – в Мышкинском, Пошехонском и Большесельском районах. Ремонт дорог – это очень финансово емкое направление, поэтому мы должны уделять особое внимание качеству, работать по современным технологиям, качественно и рационально использовать каждый рубль.

В 2023 году правительством области в регионе будет обследовано более 150 объектов, находящихся на гарантии, общей протяженностью свыше 850 километров.

Бесперебойную поставку асфальтобетонной смеси обеспечат порядка 20 асфальтосмесительных установок, расположенных на территории области. Этих мощностей хватит для проведения полного цикла мероприятий в рамках реализации правительством области нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и текущего содержания дорог.

– С руководством города мы осмотрели те участки дорог, которые будут отремонтированы по гарантии. Обычно сроки гарантийного ремонта составляют порядка 4 лет – в зависимости от вида выполненных работ. Из бюджета мы не потратим на это ни копейки. Подрядчики устранят все недостатки за свой счет. Сейчас за каждой дорогой, за каждым метром будет жесткий контроль, – сказал Михаил Евраев.

В частности, будут устранены дефекты дорожного покрытия на Волжской набережной от памятника Некрасову до Октябрьского моста, а кроме того, на участке дороги на улице Суркова. Об этом сообщает областное правительство.

– Подрядные организации в апреле готовы приступить к работам. У них есть мощности, материалы и понимание, что нужно делать, – доложил губернатору мэр города Артем Молчанов. – Ремонт по гарантии проводится дважды в год – весной и осенью.

Глава региона поблагодарил подрядчиков за ответственное отношение. По его словам, в этом году в области будет реализована масштабная программа по ремонту муниципальных дорог.

– В этом году планируем сделать серьезный качественный рывок по всем дорогам, и в первую очередь по муниципальным, – сказал Михаил Евраев.