Михаил Евраев: «Посадка в автобусы в часы пик должна быть комфортной»

Михаил Евраев: - Даже в часы пик посадка должна быть комфортной для пассажиров. Фото: Правительство Ярославской области

Губернатор Михаил Евраев поручил региональному департаменту транспорта выявить в Ярославле маршруты общественного транспорта с высокой загрузкой в часы пик и при необходимости увеличить количество рейсов.

– В субботу на 18 основных маршрутов в Ярославле и Ярославском районе вышли новые автобусы. Сегодня, в будний день, необходимо проанализировать, где нагрузка слишком высокая и транспорта недостаточно, – сказал Михаил Евраев. – На этих маршрутах мы должны увеличить количество рейсов. Понятно, что ситуация в часы пик напряженная, но важно, чтобы интервальность была сокращена. Нам нужно понимать, какое количество автобусов необходимо добавить. Даже в часы пик посадка должна быть комфортной для пассажиров. Решение надо принять сегодня.

1 апреля в Ярославле и Ярославском районе в рамках первого этапа модернизации правительством области системы общественного транспорта на линии вышло 102 новых автобуса. Это полный выпуск на запланированных маршрутах.

В настоящее время продолжается период мониторинга и сбора от пассажиров обратной связи по работе общественного транспорта. Предложения и замечания принимает и анализирует областной департамент транспорта. Его директор Татьяна Черемных рассказала, что плановый запуск прошел без серьезных нарушений.

Новые автобусы вышли на маршруты №41б, 42, 8, 41а, 14, 15, 53, 4, 33, 5, 76, 99, 2к, 4а, 11, 28, 70, 77. Также они распределены еще на семь специализированных ситуационных направлений. Ситуацию в режиме онлайн контролируют специалисты регионального департамента транспорт и подведомственных организаций.

В автобусах по решению департамента работают контролеры и добровольцы. Они помогают пассажирам с оплатой проезда, отвечают на вопросы.

Правительство области напоминает, что в новых автобусах доступны различные способы безналичной оплаты проезда.