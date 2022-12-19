Костромичи могут пожаловаться на работодателей по телефону «горячей линии»

20 декабря в Костроме будет работать "горячая линия" по вопросам соблюдения трудового законодательства Фото: Полина Вачнадзе

В Костроме завтра, 20 декабря, будет открыта «горячая линия». Позвонив по номеру 42-44-13, костромичи могут рассказать о нарушения трудового законодательства. Обращения принимаются с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

- Можно сообщить о необоснованном увольнении либо понуждении к расторжению трудового договора по собственному желанию. Также принимаются обращения о введении режима неполного рабочего времени на предприятии, задолженности по заработной плате, выплате зарплаты в «конвертах» и неформальной занятости. На особом контроле вопросы соблюдения трудовых прав работающих граждан предпенсионного возраста, - уточнили в администрации города.

По всем заявлениям будут проведены проверки. Кроме того, информацию о нарушениях направят в городскую прокуратуру и Государственную инспекцию труда Костромской области.