Михаил Евраев: «Нужен единый стандарт для работы ветеранских организаций»

Михаил Евраев: - Если потребуется дополнительное областное финансирование – поможем. Фото: Правительство Ярославской области

Вопрос рассмотрели на оперативном совещании в правительстве региона. Отмечалось, что в настоящее время в муниципальных районах и городских округах действуют 19 структурных подразделений ветеранских организаций, которые объединяют более 190 тысяч человек. Между тем есть сложности с помещениями и компьютерной техникой.

Председатель регионального отделения Российского союза ветеранов и областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Евгений Болтов в ходе обсуждения также поднял вопрос о необходимости увеличения финансирования. Это позволит ввести минимальную оплату труда для членов активов ветеранских организаций на местах.

– Нам надо подумать вместе с главами муниципальных образований. И по поводу ставок для ветеранских организаций, и по поводу достойных условий, чтобы были и подходящие помещения, и оборудование, – подчеркнул Михаил Евраев. – Я понимаю, что в каждом районе разные ситуации. Где-то предусмотрено финансирование, где-то нет. Нужен единый стандарт для работы ветеранских организаций, и введем его на всей территории региона. Если потребуется дополнительное областное финансирование – поможем. Но условия должны быть нормальные: помещения с компьютерами, с интернетом. Важно, чтобы к 9 Мая все было сделано.