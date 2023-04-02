Такая выдумка – настоящий шедевр. ФОТО: группа ЯХМ ВКонтакте

В Губернаторском саду Ярославля посадили ледяные подснежники. Фотографиями необычных цветов поделились сотрудники музея в группе ВКонтакте. Судя по всему, цветы создавались с помощью формочек из снега и льда. После этого, их соединили со «стеблями», которые сделаны из деревянных палочек и «высадили» в сад, крепко утрамбовав их во влажную почву.

- Сегодня в Губернаторском саду расцвели снежники, - написали сотрудникам музея под фотографиями цветов.

Цветы появились в саду 1 апреля. ФОТО: группа ЯХМ ВКонтакте

Местные жители сразу же стали комментировать такие волшебные растения. Градозащитник Ольга Мазанова назвала цветы первоапрельскими ландышами, горожане поддержали ее, написав, что такая выдумка – настоящий шедевр.