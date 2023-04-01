Михаил Евраев лично проверил выход новых автобусов на маршруты

Михаил Евраев: – Модернизация – масштабный и дорогостоящий проект. Жители должны видеть позитивные перемены в этой сфере. Фото: Правительство Ярославской области

На линии вышло 102 новых автобуса. Это полный выпуск на запланированн ых маршрутах. Работу модернизированной системы проверил губернатор Михаил Евраев.

– Как и было обещано, сегодня на 18 основных маршрутов вышло более ста новых автобусов, – сказал глава региона. – Проехал сам по маршрутам №8, 41б и 53, пообщался с пассажирами. Ярославцы спрашивали, будут ли новые машины на том или ином направлении. Отвечу сразу: будут на всех. В течение двух месяцев заменим абсолютно все автобусы в Ярославле и Ярославском районе. Затем начнем процесс в других муниципальных образованиях региона.

Губернатор напомнил, что сейчас идет период мониторинга и сбора обратной связи по работе общественного транспорта. Предложения и замечания принимает и анализирует профильный департамент.

– Если потребуется, будем менять расписание и вносить другие коррективы, – подчеркнул Михаил Евраев. – Модернизация – масштабный и дорогостоящий проект. Жители должны видеть позитивные перемены в этой сфере.

В результате проделанной в ходе модернизации новые «Яавтобусы» работают на 18 маршрутах: №41б, 42, 8, 41а, 14, 15, 53, 4, 33, 5, 76, 99, 2к, 4а, 11, 28, 70, 77. Также они распределены еще на семь специализированных ситуационных маршрутов. Контроль за работой машин в режиме онлайн ведут специалисты регионального департамента транспорта, ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области», ГБУ «Яроблтранском».

– Выпуск прошел планово. Наблюдались некритичные сбои навигационной системы – разбираемся и устраняем неполадки, – рассказала директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных.

Как и планировалось правительственной концепцией модернизации, в автобусах работают контролеры и добровольцы. Они помогают пассажирам с оплатой проезда, отвечают на вопросы. Это связано с тем, что в новых машинах доступны различные способы безналичной оплаты проезда. Как проинформировало правительство области, это банковские карты, персональные транспортные карты, все виды проездных, специальная «Якарта». Также можно оплатить проезд через мобильное приложение «Ярославская область. Транспорт» и с помощью QR-кода. На маршрутах с нумерацией от 1 до 99 карту необходимо прикладывать к валидатору один раз, на маршрутах с нумерацией от 100 – дважды, при входе и при выходе. Кроме того, доступна оплата наличными у водителя.