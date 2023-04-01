Ярославцы поделились впечатлениями от поездок на новых автобусах

Новые автобусы ярославцам показали 31 марта, 1 апреля транспорт вышел на улицы города. Фото: Правительство Ярославской области

Сегодня, 1 апреля, на улицы Ярославля вышли первые новые автобусы, презентация которых прошла вчера на Советской площади. В городе начала модернизация общественного транспорта.

Некоторые ярославцы уже проехали на брендированном транспорте и поделились своими впечатлениями.

- Внешне, конечно, по сравнению с тем, что были, небо и земля! И повеселее смотрятся на улицах города, - пишет Татьяна Б. в группе "Жесть Ярославль" ВКонтакте.

- Оплата у всех прошла с первого раза, при мне. Контролеры раздают брошюры с информацией о способах оплаты. Водители в белых рубашках - нарядно! Сиденья мягкие, в салоне тепло. Контролеры в новых жилетках, помогают людям оплатить, ориентируют где валидатор, отвечают на вопросы пассажиров. Единственное, в 33 (автобусе - прим.ред.)количество мест меньше, чем было раньше. Хочется надеяться, что автобусы будут поддерживать в хорошем состоянии. И они действительно новые - не б/у, как опасались жители нашего города, - рассказывает о своей поездке Анастасия П.

- Все отлично и комфортно. Жарковато, правда, печки пашут, - пишет Марина В.

Есть, правда, и недовольные.

- Утром ехала на работу. В салоне холодина. Водитель трогался с остановок и на светофорах рывками, можно убиться. А так, конечно, пока новенький салон, приятно, - говорит Наталья С.

- Ужас, автобус 4! Ехали как шпроты в бочке, печки работают, дышать нечем. Страшно представить, что будет в будни, если автобус битком в субботу, - негодует Ксения С.

Не обошлось и без технических сбоев.

- А вот в 42-м автобусе мой проездной оказался в стоп-листе. Не у меня у одной в этом автобусе выдало такое. Сбой. Первый день работы, - пишет Леночка К.

Многих ярославцев волнует, долго ли продержатся новые автобусы на разбитых ярославских дорогах.

- 8 автобус на перекрестке Добрынина/Чкалова бьется бампером о дыры-ямы, заваливаясь немного на один бок. Убивают новую подвеску, - предупреждает Александра И.

На первом этапе реформы в Ярославле и Ярославском районе выйдут 102 низкопольных автобуса, в том числе большого класса марки ЛиАЗ-5292, среднего класса повышенной вместимости марок МАЗ и «Волгабас», а также малого класса марки «Газель». До конца мая будут заменены 670 автобусов.

Оплатить проезд можно разными способами:

- с помощью банковской карты,

- персонифицированной электронной транспортной карты,

- проездными билетами,

- через мобильное приложение "Ярославская область. Транспорт",

- пополняемой транспортной картой "Якарта",

- наличными.

Замечания и предложения по поводу работы транспорта принимаются по номеру 122.