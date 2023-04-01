Доброволец из Ярославской области не мог получить выплату из-за небольшой ошибки в документах

Доброволец из Ярославской области сумел получить выплаты только после вмешательства уполномоченного. Фото: Правительство Ярославской области

43-летний житель Переславского района в январе этого года ушел добровольцем на СВО. Чтобы приобрести всю необходимую экипировку, мужчина потратил существенную сумму. Вложилась и его мать, которая отдала все свои сбережения.

Военнослужащий ожидал, что его затрату будут компенсированы единовременной материальной выплатой, специально для данных целей установленной губернатором области. Уезжая на специальную военную операцию, переславец оформил все документы и оставил банковскую карту родным, чтобы они смогли получить деньги. Но прошел месяц, а компенсация все не поступала.

Тогда родственники добровольца обратились за помощью. к уполномоченному по правам человека в Ярославской области Сергею Бабуркину.

- Сергей Бабуркин направил обращение руководителю департамента региональной безопасности с просьбой провести проверку по этому обращению и принять необходимые меры. На днях из департамента пришел ответ, в котором сообщается, что контрактнику перечислена единовременная материальная выплата в сумме 100 000 рублей, - сообщили в аппарате омбудмена.

Как оказалось, при оформлении бумаг была допущена небольшая ошибка. Это обстоятельство мешало перечислить средства на счет переславца. Когда ошибку исправили, деньги начислили.

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