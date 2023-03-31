Демонстрация новых автобусов горожанам прошла на Советской площади Ярославля

Михаил Евраев: - В течение двух месяцев будет проходить поэтапная замена всего парка – порядка 670 автобусов. Фото: Правительство Ярославской области

Уже завтра, 1 апреля, современные брендированные машины начнут выходить на маршруты в Ярославле и Ярославском районе в рамках проводимой правительством области комплексной модернизации общественного транспорта.

– Мы запускаем самый масштабный проект по обновлению общественного транспорта за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, – сказал Михаил Евраев. – В нашей стране единицы регионов, которые могут позволить себе иметь современный, новый общественный транспорт. Безусловно, столица Золотого кольца достойна этого. В течение двух месяцев будет проходить поэтапная замена всего парка – порядка 670 автобусов. Кроме того, мы подали заявку на федеральную поддержку, чтобы продолжить модернизацию и в других районах области. Наша задача – сделать так, чтобы все автобусы, работающие на маршрутах региона, были новыми.

Все автобусы адаптированы для маломобильных групп граждан и родителей с колясками и оснащены необходимыми цифровыми и автоматизированными системами, кондиционерами, камерами, устройствами безналичной оплаты проезда. Об этом сообщило правительство области.

В течение последних трех месяцев в регионе структурами правительства области совместно с общественностью шла доработка системы с учетом мнения жителей Ярославля и Ярославского района. Корректировались протяженность маршрутов, интервалы движения, перечень остановок. Этот процесс, как подчеркнул Михаил Евраев, продолжается. Замечания и предложения можно высказать, позвонив на единый номер 122.

Как сообщил губернатор, все оборудование уже в пути, правительство региона держит ситуацию под постоянным контролем.

Правительство области отметило - над каждой дверью размещены датчики пассажиропотока.

Михаил Евраев также подчеркнул, что стоимость поездки по абонементу будет дешевле разового билета.

– Мы субсидируем поездки для жителей региона, поэтому разовый билет будем делать дороже, чтобы была разница между тем, что платят жители и туристы, – сказал Михаил Евраев.