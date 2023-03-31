Правительство Ярославской области: новые передвижные медицинские комплексы поступили в регион

Михаил Евраев: - Комплексы будут предоставлять самые востребованные медицинские услуги, включая диспансеризацию, ЭКГ, вакцинацию, анализы и ряд других. Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославскую область, благодаря проделанной правительством региона работе, поступило восемь передвижных медицинских комплексов «Луидор».

– Комплексы будут предоставлять самые востребованные медицинские услуги, включая диспансеризацию, ЭКГ, вакцинацию, анализы и ряд других, – отметил губернатор Михаил Евраев. – Поступившие автомобили будут работать в Тутаевском, Даниловском, Рыбинском, Ростовском, Угличском, Ярославском, Пошехонском и Любимском районах. Главная задача мобильных ФАПов – сделать первичную медицинскую помощь доступной для жителей сельских поселений и малых городов.

Комплексы оснащены электрокардиографом, дефибриллятор-монитором, кислородным редуктор-ингалятором, гинекологическим креслом, аппаратом искусственной вентиляции легких для детей от 6 лет и взрослых пациентов, весами для новорожденных и другим оборудованием. Технические требования к специализированному медицинскому транспорту повышены. Автомобили автономны, имеют независимые системы отопления, вентиляции и кондиционирования, а также дополнительные аккумуляторы на случай перебоев с электроэнергией. Об этом сообщило областное правительство.

Кроме того, правительство региона обеспечило поступление в регион двух мобильных комплексов для проведения флюорографии и маммографии.