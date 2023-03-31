Бывших высокопоставленных сотрудников Ярославского управления МЧС признали виновными в получении взяток

Кировский суд признал виновными в получении взяток бывших сотрудников ярославского Управления МЧС. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 31 марта, Кировский суд признал виновными в получении взяток бывших сотрудников ярославского Управления МЧС. Экс-заместителю начальника управления Алексею Кучеру и его заместителю Евгению Репину назначили наказание в виде 8,5 лет в колонии строгого режима. Также 49-летнего Алексея Кучера, у которого за плечами более 20 лет безупречной службы в МЧС, лишили звания полковника, а его зама – звания подполковника.

Подсудимых, которые до этого дня находились под подпиской о невыезде, взяли под стражу в зале суда.

- В 2018-2020 годах подсудимые получили четыре взятки в размере от 100 до 450 тысяч рублей за согласование специальных технических условий по пожарной безопасности зданий. Всего за указанный период Кучер и Репин получили более 1,1 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Преступления были выявлены сотрудниками регионального УФСБ, расследовалось уголовное дело СКР по Ярославской области.

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