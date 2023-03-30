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Происшествия30 марта 2023 20:00

В Ярославской области двое пьяных мужчин сообщили о взрывном устройстве в автобусе

ЧП произошло у Тутаева в автобусе №161
Полина Вачнадзе
С мужчинами работают полицейские

С мужчинами работают полицейские

Фото: Иван МАКЕЕВ

Около десяти часов вечера 30 марта въезд в Тутаев со стороны Ярославля перекрыли сотрудники полиции. Как сообщили КП-Ярославль очевидцы, у переезда выставлено оцепление, машины направляют по другой дороге.

- Двое пьяных мужчин устроили дебош в автобусе №161, потом кто-то из них сказал, что в салоне находится взрывное устройство. Водитель воспринял его слова как реальную угрозу и сообщил куда следует, - рассказали "Комсомолке".

В пресс-службе УМВД по Ярославской области прокомментировали случившееся:

- Поступило сообщение от водителя автобуса об угрозах со стороны двух пассажиров. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Двое пассажиров, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, доставлены в отдел.

Автобус проверили, опасных предметов не обнаружили. Сейчас устанавливаются все обстоятельства ЧП.

ЧППроисшествия: ЧП