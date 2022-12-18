В Ярославль на ледовое шоу «Аленький цветочек» приехали 14 тысяч детей

На шоу выступали известные фигуристы Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле 16 декабря в «Арене-2000» прошло ледовое шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек». На мероприятие приехали 14 тысяч зрителей - дети из малообеспеченных и многодетных семей, ребята с особенностями здоровья, воспитанники детских домов, дети участников спецоперации и приехавшие в регион из Донбасса, а также около 300 жителей Костромской области.

– В преддверии Нового года мы хотели подарить детям сказку, чтобы они почувствовали атмосферу волшебства, – сказал Михаил Евраев. – Официальные торжества и корпоративы мы отменили, так как сейчас они не к месту, но у детей праздник должен быть обязательно. И, конечно, очень важно поддержать семьи, которые в этом нуждаются.

Помимо самого шоу, в фойе «Арены-2000» ребята могли поиграть с аниматорами, сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой, послушать новогодний оркестр и написать письмо со своими пожеланиями.