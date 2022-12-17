Автобус с детьми наехал на рассыпанные бревна: в Ярославской области будут судить водителя грузовика, устроившего ДТП на трассе М8

Авария на трассе "Холмогоры" в Ростовском районе произошла 18 декабря прошлого года. ФОТО: предоставлено очевидцем

Ярославские следователи завершили работу над уголовным делом, возбужденным в отношении 39-летнего водителя из Вологодской области. Мужчина предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил дорожного движения, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Авария на трассе "Холмогоры" в Ростовском районе произошла 18 декабря прошлого года. В микроавтобус "Мерседес", в котором в Солнечногорск на соревнования по борьбе ехала детская спортивная команда из Ростова, врезался прицеп, груженый бревнами.

- Произошло расцепление прицепа от сцепного устройства, прикрепленного к "Камазу", в результате прицеп выехал на встречную полосу, двигаясь по инерции, столкнулся с автобусом, в котором находилась детская спортивная команда, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Микроавтобус с детьми наехал на вывалившиеся из прицепа бревна. ФОТО: предоставлено очевидцем

Микроавтобус наехал на бревна, высыпавшиеся из прицепа, и завалился на бок. Как уточнили в прокуратуре региона, в аварии серьезно пострадал водитель "Мерседеса". Здоровью 48-летнего мужчины был причинен тяжкий вред.

- Юные спортсмены были доставлены в медицинское учреждение Ростова, где установили отсутствие у них серьезных травм. Однако принять участие в спортивных соревнованиях дети не смогли, - рассказали в ведомстве.

После того, как водитель "Камаза" получит обвинительное заключение, уголовное дело направят в суд. Процесс будет проходить в Ростовском районном суде.