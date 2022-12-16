В Ярославской области судебные приставы забрали из неблагополучной семьи трех детей

Двухлетний ребенок упал со второго этажа. ФОТО: УФССП России по Ярославской области

В рабочем поселке Петровское Ростовского района Ярославской области судебные приставы забрали из неблагополучной семьи трех детей. Соседи забили тревогу по поводу того, что малыши находятся в опасности.

Три мальчика – 2, 6 и 7 лет с рождения жили в ужасных условиях. Они страдали серьезным заболеванием, однако, их родители не собирались вести сыновей в больницу. Взрослые постоянно выпивали, не обращая никакого внимания на то, чем заняты их дети. Отец был очень агрессивен в нетрезвом состоянии – избивал жену и малышей, а соседям, которые хотели защитить детей, угрожал ножом. Когда родители все-таки вспоминали о существовании сыновей, они отводили их в детский сад, откуда постоянно забывали забрать. Воспитательницы не могли дозвониться до мамы, которая в этот момент спала после посиделок.

- Последней каплей стал инцидент, произошедший с младшим ребенком. Пока его отец был на работе, а мать спала после очередной выпитой дозы спиртного, 2-летний малыш, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна 2-го этажа. К счастью, ребенок выжил, однако получил серьезные черепно-мозговые и телесные травмы. Продолжать находиться в подобных условиях опасно для жизни мальчиков, поэтому суд принял решение — передать детей органам опеки и попечительства, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Ярославской области. - По-началу безответственные родители оказывали сопротивление представителям органа исполнительной власти, но после разъяснительной беседы, судебному приставу удалось убедить их собрать детей и передать органам опеки.

Сейчас мальчики находятся в безопасности, им оказывается вся необходимая помощь.