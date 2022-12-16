Процесс украшения Иванова к Новому году близится к завершению

В сквере Якова Гарелина установят светящуюся карету. ФОТО: администрация Иванова

Иванова завершают украшать к Новому году. На улицах появится праздничная иллюминация – святящаяся бахрома, консоли елочка и колокольчики, светодиодные перетяжки.

На всех главных площадях города установят ели. ФОТО: администрация Иванова

На всех главных площадях города установят ели. Новогодние деревьях будут на площади Пушкина, проспекте Ленина, аллее Славы у бывшего кинотеатра «Совеременник», молодежного сквера у ЦКиО. А в самом центре культуры и отдыха, где располагается главная резиденция Деда Мороза, уже появилась «ситцевая» елка.

Все игрушки на елке сделаны вручную мастерицами. ФОТО: администрация Иванова

- Все игрушки на ней сделаны вручную мастерицами клубов «Лоскутная мозаика» и «Русский стиль», - рассказал начальник управления по делам наружной рекламы и оформления Иванова Владимир Кудрявцев.

В сквере Якова Гарелина установят светящуюся карету, так полюбившуюся ивановцам.

На площади Пушкина откроется фотозона с символами наступающего 2023 года. ФОТО: администрация Иванова

На площади Пушкина откроется ярмарка «Новогодний городок», фотозона с символами наступающего 2023 года.