Руководство Иванова может быть наказано за нечищеные от снега дороги

Прокуратура проверила, как чистя от снега улицы Иванова Фото: Олег ЗОЛОТО

Прокуратура Иванова проверила, как в зимний период содержатся дороги областного центра. Было обследовано около 20 улиц и практически везде выявлены нарушения – снежные валы, лед у пешеходных переходов и остановок.

- В связи с недостаточностью мер, принимаемых к стабилизации ситуации на дорогах в период неблагоприятных погодных условий, в том числе по причине отсутствия необходимого количества техники и персонала, прокурорами внесены представления главе городского округа Иваново и руководителю муниципального казенного учреждения «Дорожное городское хозяйство», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ивановской области.

Кроме того, в отношении заместителя мэра города, который курирует сферу благоустройства, возбуждено административное дело.