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Иваново16 декабря 2022 12:41

Руководство Иванова может быть наказано за нечищеные от снега дороги

Прокуратура проверила, как убирают улицы областного центра
Полина Вачнадзе
Прокуратура проверила, как чистя от снега улицы Иванова

Прокуратура проверила, как чистя от снега улицы Иванова

Фото: Олег ЗОЛОТО

Прокуратура Иванова проверила, как в зимний период содержатся дороги областного центра. Было обследовано около 20 улиц и практически везде выявлены нарушения – снежные валы, лед у пешеходных переходов и остановок.

- В связи с недостаточностью мер, принимаемых к стабилизации ситуации на дорогах в период неблагоприятных погодных условий, в том числе по причине отсутствия необходимого количества техники и персонала, прокурорами внесены представления главе городского округа Иваново и руководителю муниципального казенного учреждения «Дорожное городское хозяйство», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ивановской области.

Кроме того, в отношении заместителя мэра города, который курирует сферу благоустройства, возбуждено административное дело.

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