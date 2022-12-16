Чем порадовать детей к Новому году?

Создаем новогоднее настроение! Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Новогоднее музыкальное представление по мотивам русской народной сказки «По щучьему велению»

24, 25 декабря 2022 г. и 2-6 января 2023 г.

Начало в 11:00 и 14:00 час.

Изображение: Ярославская государственная филармония

Артисты Филармонической хоровой капеллы «Ярославия»

Музыкальная сказка об удивительных приключениях незадачливого простака Емели, которому в канун Нового года выпала удача поймать волшебную Щуку. Но волшебство не всегда приводит к счастью. Чтобы понять это, герой нашего мюзикла пройдет через ряд забавных испытаний.

Новогодняя сказка о добре, счастье и волшебстве, которая понравится не только маленьким зрителям, но и их родителям. Эта веселая, загадочная и музыкальная сказка будет полностью погружать зрителей в атмосферу новогоднего чуда и волшебства. В программе мероприятия будет анимация вокруг елки, хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Изображение: Ярославская государственная филармония

Стоимость билетов: 400 руб.

Подробности по тел.: 30-92-65 или на сайте

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