В центре Костромы открылась новогодняя ярмарка

На Сусанинской площади в Костроме открылась новогодняя ярмарка. ФОТО: администрация Костромы

На Сусанинской площади в Костроме открылась новогодняя ярмарка. Она будет работать до 10 января с 9 утра до 18:00 ежедневно.

На ярмарке можно купить любые новогодние товары. Продают елочные украшения, гирлянды, мишуру, сувениры с символом 2023 года. Представлен большой выбор текстильных изделий и товаров народно-художественного промысла.

Кроме того, в этом году пройдет благотворительная акция «Новый год – в каждый дом». Костромичи могут передать подарки участникам СВО и их семьям.

- Это могут быть сувениры и вещи, купленные на ярмарке или сделанные своими руками. Принимаются письма, открытки, творческие поделки и видеопоздравления, которые можно записать здесь же, - рассказали в администрации Костромы.

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