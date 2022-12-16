Новогодние утренники в детсадах и школах Костромской области: как будет проходить в разгар эпидемии по ОРВИ и гриппу

Утренники в детсадах пройдут без родителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Костромской области с 16 по 23 декабря отменили проведение всех массовых мероприятий с участием детей и взрослых. Такая мера необходима для предотвращения распространения ОРВИ и гриппа в регионе.

- С 16 декабря на период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ не допускать в образовательные организации лиц, не осуществляющих непосредственные в помещениях организации, за исключением надзорных и правоохранительных органов, медицинских и аварийных служб, - говорится в постановлении регионального Управления Роспотребнадзора.

Запрещено проводить елки и утренники для учеников и воспитанников разных классов в школах и групп в детских садах. Соответственно, и родителям нельзя присутствовать на праздниках.

В Костромской области рост числа заболевших ОРВИ и гриппом идет особенно быстрыми темпами. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.