В Ярославской области двое детей отравились угарным газом

В поселке Песочное Рыбинского района 12 декабря двое мальчиков 3 и 10 лет отравились угарным газом. Фото: Олег ЗОЛОТО

В поселке Песочное Рыбинского района 12 декабря двое мальчиков 3 и 10 лет отравились угарным газом. Утечка произошла в квартире дома №5 по улице 60 лет Октября.

- Дома была вся семья, в том числе трое детей 3, 8 и 10 лет. Первым на происходящее отреагировал кот, его начало рвать. Потом стало плохо детям, но взрослые быстро отреагировали, и «скорая» приехала оперативно, - рассказали КП-Ярославль очевидцы.

По инциденту в многодетной семье полиция сейчас проводит проверку.

Жильцы дома вызвали аварийную газовую службу. Выяснилось, что утечка произошла в нескольких квартирах дома. Аварийщики перекрыли подачу топлива и до того момента, пока управляющая компания не устранит нарушения. До сих пор люди не имеют возможности ни помыться, ни приготовить еду.