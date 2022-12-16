Водитель заснул за рулем: под Переславлем при столкновении двух грузовиков погиб человек

Под Переславлем столкнулись два автомобиля. ФОТО: группа "ОГИБДД г.Переславля" ВКонтакте

В 6 часов утра 16 декабря на трассе М8 у Переславля столкнулись две грузовые машины: ГАЗ и «Мерседес». 37-летний мужчина, управлявший большегрузом, получил многочисленные травмы. 25-летний водитель «Газели», которые ехал из Москвы в Ярославль, погиб.

Водитель ГАЗ погиб на месте. ФОТО: группа "ОГИБДД г.Переславля" ВКонтакте

По предварительным данным, именно он выехал на встречную полосу, причем сделал это плавно. Это значит, что утомленный дорогой водитель, скорее всего, уснул за рулем.

По предварительным данным, ГАЗ выехал на встречную полосу. ФОТО: группа "ОГИБДД г.Переславля" ВКонтакте

Сейчас на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Точные причины ДТП еще предстоит уточнить.