Директор ГТРК «Ярославия» Яна Карушкина стала лучшим ведущим информационной программы

г. Санкт-Петербург, награждение Яны Карушкиной, победительницы конкурса "ТЭФИ-Регион 2022". ФОТО предоставлены ГТРК "Ярославия"

25 ноября в Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония награждения победителей Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ - Регион 2022».В номинации «Лучший ведущий информационной программы» главную журналистскую награду страны завоевала директор ГТРК «Ярославия» Яна Карушкина. И теперь в копилке телерадиокомпании - два бронзовых Орфея.

За церемонией награждения в режиме онлайн наблюдали тысячи людей по всей стране. За награду боролись сильнейшие журналисты и телекомпании. ГТРК «Ярославия» оказалась победителем.

Яна Карушкина, директор ГТРК "Ярославия", победительница конкурса "Ведущий информационной программы" конкурса "ТЭФИ-Регион 2022". ФОТО предоставлены ГТРК "Ярославия"

- Вы знаете, ведущий - это огромная ответственность. Потому что за твоим лицом, за твоей спиной стоит очень много людей, как сейчас. Это режиссеры, операторы, монтажеры, корреспонденты, которые делают самые лучшие сюжеты. Огромная ответственность. Я благодарна сегодня всем. Этой команде. У нас реально команда, у нас семья, коллектив ГТРК «Ярославия», - призналась Яна Карушкина.

Одним из первых с успехом поздравил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

- Поздравляю редакцию ВГТРК Ярославской области, Яну Карушкину с победой, с ТЭФИ. Это круто. Могу сказать, что если все уже радовались, когда попали в номинацию трех лучших, а когда еще и победа - первое место, ну я считаю, что нам точно есть чем гордиться. Это здорово, что Ярославская область самая лучшая, - отметил Михаил Евраев.

Вокзал Ярославль-Главный, встреча победительницы конкурса "ТЭФИ-Регион 2022". ФОТО предоставлены ГТРК "Ярославия"

Яна Карушкина пришла на телевидение в 2004 году, будучи еще на втором курсе университета. Начинала в утренней редакции. Через два года Яна Карушкина стала ведущей итоговой программы «Вести - Ярославль». После - продюсером, а затем и заместителем директора. В 2017 году приказом руководителя ВГТРК Олега Добродеева ее назначили директором ГТРК «Ярославия».

Каждое воскресенье на телеканале «Россия 1» и «Россия 24» выходит в эфир информационно-аналитическая программа «События недели с Яной Карушкиной», где рассказывается о самых важных новостях общественной, экономической, политической и культурной жизни Ярославской области. Большая команда работает над тем, чтобы объективно и интересно показать главное за неделю.

Вокзал Ярославль-Главный, встреча победительницы конкурса "ТЭФИ-Регион 2022". ФОТО предоставлены ГТРК "Ярославия"

С февраля 2022 года программа выходит в эфир из новой мультимедийной студии. Профессиональный свет, звук, современное оборудование, сдержанные тона. Мультимедийная студия - площадка уникальная во всех смыслах. Яркая, креативная, она создана в соответствии со всеми современными телевизионными стандартами. И, конечно, в соответствии со статусом крупнейшей телевизионной и радиовещательной компании региона.

Сегодня ГТРК «Ярославия» вещает на телеканалах «Россия 1», «Россия 24» и трех FM-частотах: «Радио России», «Маяк» и «Вести FM». Развивается и интернет-направление. По итогам III квартала 2022 года одна из авторитетных систем мониторинга СМИ - Медиалогия признала ГТРК «Ярославия» самым цитируемым в интернете телеканалом региона. А в общем рейтинге областных СМИ поставила телерадиокомпанию на 2-е место. Ежедневно сайт vesti-yaroslavl.ru и соцсети компании читают тысячи людей. В сети телесюжеты и радиопрограммы обретают вторую жизнь - десятки и сотни тысяч просмотров, комментарии и репосты. При этом интернет-редакция - самостоятельное подразделение, которое создает и собственный контент.

Вокзал Ярославль-Главный, встреча победительницы конкурса "ТЭФИ-Регион 2022". ФОТО предоставлены ГТРК "Ярославия"

В этом году ГТРК «Ярославия» отмечает 65-летие. И бронзовый Орфей стал достойной и заслуженной наградойдля коллектива к юбилею.