В Иванове установят перехватывающие контейнерные площадки

Сейчас в Иванове установлена 31 перехватывающая контейнерная площадка. ФОТО: администрация Иванова

В Иванове планируют установить дополнительные перехватывающие контейнерные площадки. Они появятся на въездных магистралях, а также на границах частного сектора и многоэтажной застройки.

Сейчас в Иванове установлена 31 перехватывающая контейнерная площадка. Благодаря им удалось уменьшить количество мусора на постоянных местах сбора ТБО, в которые дачники часто сваливает отходы.

Новые перехватывающие контейнерные площадки будут с выездными евроконтейнерами из профилированного металлического листа. Проект соответствует всем санитарным нормам. Места их размещения согласуют с жителями. Две будут обновлены на улице Московской.

- Это одна из оживленных центральных улиц города. Здесь находятся образовательные учреждения и граница с частным сектором. Кроме того, в этом году на улице Московской запланирован ремонт. Жители неоднократно обращались ко мне по вопросу содержания контейнерных площадок. Сейчас мы нашли решение. И я надеюсь, мы приведем эту улицу в порядок, - подчеркнула депутат Татьяна Петрова.