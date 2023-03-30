Прием будущих первоклассников в школы Ивановской области начнется 1 апреля

1 апреля в 09:00 в Ивановской области стартует прием детей в первые классы. Фото: Алена МАРТЫНОВА

1 апреля в 09:00 в Ивановской области стартует прием детей в первые классы. В этом году заявление можно подать в электронной форме через портал Госуслуг.

- Родителю необходимо подтвердить свою учетную запись, а затем в указанный срок подать заявление и предоставить в школу необходимые документы. Приказ о зачислении издается в течение трех рабочих дней после завершения приема заявлений, - уточнили в городском управлении образования.

На Госуслугах уже можно заполнить черновик. Это очень упрощает задачу родителям: в день открытия приема нужно только зайти в личный кабинет и нажать кнопку «подать заявление».

Также документы принимаются в школе и их можно отправить заказным письмом Почтой России.

Как и в прошлые годы приемная кампания проходит в два этапа. С 1 апреля принимаются документы детей, которые проживают на закрепленной за школой территорией. Этот этап завершится 30 июня. С 6 июля по 5 сентября, при наличии свободных мест, принимают документы ребят, не проживающих на закрепленной территории.

Льготы при зачислении имеют:

- дети военнослужащих; - дети сотрудников полиции и органов внутренних дел, - дети сотрудников ФСИН, ФССП, ФТС, противопожарной службы; - ребенок, в том числе усыновленный (удочеренный) или находящийся под опекой или попечительством в семье, включая приемную семью, патронатную семью, имеет право преимущественного приема на обучение в школе, в которой обучаются его старшие брат или сестра (родные и сводные, усыновленные (удочеренные), дети, опекунами (попечителями) которых являются родители этого ребенка, или дети, родителями которых являются опекуны (попечители) этого ребенка; - дети, проживающие на закрепленной за школой территории.

Информацию можно уточнить по телефону школьного отдела управления образования Администрации города Иванова: 8(4932)59-45-42 и 30- 77- 11.