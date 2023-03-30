В Костроме определили подрядчика для строительства школы в микрорайоне Венеция

Трехэтажное здание школы в Костроме рассчитано на 825 учеников.

Готовить проектную документацию, проводить инженерные изыскания и заниматься непосредственно строительством школы в микрорайоне Венеция Костромы будет АО «Капстрой». Контракт с компанией уже заключен, сообщили в управлении строительства и капитального ремонта.

Трехэтажное здание будет рассчитано на 825 учеников. Кроме классов здесь будут столовая, мастерские по обработке металла и древесины, медицинский блок с прививочным кабинетов. Также в образовательном учреждении оборудуют информационно-библиотечный центр с совмещением функций библиотеки и медиатеки, актовый зал, спортивный блок и помещение для кулинарии и домоводства. Физкультурно-спортивная зона будет иметь состоять из футбольного поля, беговых дорожек, секции для прыжков в длину и высоту, комбинированной площадки для игр в баскетбол и волейбол, зоны для гимнастики и подвижных игр, разделенной на разные возрастные категории.

Новая школа будет оснащена собственной блочно-модульной котельной. На территории сделают парковку для машин педагогов и родителей.

За основу будет взят готовый проект, который включен в реестр экономически эффективной проектной документации Минстроя России. Это позволит уменьшить расходы на проектирование.

Костромская компания «Капстрой» строила 64-квартирный жилой дом на улице Водяной, школу в поселке Волжский на 900 мест и завершает строительство школы в микрорайоне Новый город.

Строительство образовательного учреждения в микрорайоне Венеция, по условиям контракта, должно быть завершено до конца 2024 года.