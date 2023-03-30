Стоимость проезда в городских автобусах, ставших муниципальными, составит 32 рубля

Стоимость проезда в автобусах, выезжающих за пределы Ярославля, останется прежней - 32 рубля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На автобусных маршрутах Ярославля, которые перешли в статус межмуниципальных, сохранится городской тариф в 32 рубля, городской проездной и все льготы. Речь идет об автобусах №8, 14, 15, 32, 41а, 53, 71с, 76 и 99.

- Часть действующих маршрутов получила юридический статус межмуниципальных, исходя из фактического расположения конечных остановочных пунктов за границей городской черты. При этом 95% их протяженности приходится на Ярославль, – говорит директор департамента транспорта Татьяна Черемных.

Чтобы оплатить проезд в автобусах с номерами от 1 до 99 достаточно только один раз приложить карту к валидатору. Если нумерация транспорта начинается со 100, сделать это нужно дважды: при входе в салон и при выходе из него. Если не приложить карту во второй раз, спишется стоимость поездки до конечной остановки маршрута.