Костромские инспекторы сняли с рейса ржавый автобус с неисправным рулем

Такой автобус работа на маршруте №4 в Костроме. ФОТО: УМВД по Костромской области

Сотрудники Госавтоинспекции проверили автобус, который работал в Костроме на маршруте №4. Фотографии насквозь проржавевшего ПАЗика в социальных сетях выставили пассажиры, которым приходилось на нем ездить.

ПАЗ эвакуировали на площадку для задержанного транспорта. ФОТО: УМВД по Костромской области

- Во время проверки выяснилось, что у данного транспортного средства не только имеется ржавчина по всему кузову, но и неисправно рулевое управление. Суммарное значение люфта составили 36,5%, при стандарте не более 20%, - сообщили в пресс-службе УМВД по Костромской области.

Водителя «доисторического» ПАЗа отстранили от управления и привлекли к административной ответственности. Автобус эвакуировали на площадку для задержанного транспорта.

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