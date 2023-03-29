ПАТП-3 Костромы закупит 118 низкопольных автобусов

118 новых автобусов ПАТП-3 необходимы для стабильной работы на маршрутах. ФОТО: администрация Костромской области

В рамках модернизации транспортной системы Костромы, ПАТП-3 планирует закупить 118 новых низкопольных автобусов. На маршруты они должны выйти с 1 июля этого года.

Реализацию проекта по формированию новой транспортной системы города взяли на себя областные власти. Еще в прошлом году администрация регионального центра заявила, что не в состоянии обеспечить ни финансирование проекта, ни его организацию.

На данный момент уже определены перевозчики: на 22 направлениях будут работать две московские фирмы. По 10 самым крупным направлениям принято решение заключить договор с государственным предприятием Костромской области ПАТП-3. 118 новых автобусов транспортной компании необходимы для стабильной работы на маршрутах.

Модернизация предполагает не только замену транспорта, но и изменения в оплате работы перевозчиков. Финансирование напрямую будет зависеть от соблюдения расписания и маршрута.

Тем костромским перевозчикам, которые после 1 июля уйдут с маршрутов, уже предложено работать на других направлениях. Востребованы муниципальные маршруты из Костромы в Кадый, Кологрив, Антропово и Георгиевское. Также есть необходимость в увеличении количества рейсов на междугороднем направлении Кострома-Заволжск.

Среди альтернативных вариантов пригородного сообщения – населенные пункты на трех направлениях – сусанинском, волгореченском и красносельском. Всего костромским перевозчикам предложено 11 маршрутов, где у жителей есть потребность в более регулярном пригородном автобусном сообщении. На этих маршрутах помимо выручки от оплаты проезда предусмотрено бюджетное субсидирование.

По данным департамента транспорта и дорожного хозяйства, двое костромских перевозчиков уже выразили готовность взять на себя обслуживание ряда пригородных маршрутов с увеличением количества рейсов.