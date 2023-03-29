В Ивановской области из-за паводка затопило мост

Для жителей организовали лодочную переправу. ФОТО: группа "Услышано | Холуй" ВКонтакте

В селе Холуй Ивановской области затопило подъездные пути к железобетонному мосту через реку Теза. В связи с этим было принято решение закрыть мост для проезда.

- С 09:00 30 марта движение транспортных средств по данному мосту будет перекрыто, - сообщили в администрации Южского района. – С 29 марта на территории Холуйского сельского поселения организована лодочная переправа.

Также в администрации напомнили, что легковые автомобили могут ездить по строящемуся мосту – там организовано техническое движение.

Медицинскую помощь жители правого берега могут получить в трех ФАПах, подвоз продуктов планируют осуществлять в объезд, по дороге Холуй-Дубакино.