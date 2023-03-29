Юбилейный мост в Костроме закроют для проезда на две недели

Мост в Костроме закроют на две недели. ФОТО: администрация Костромы

Юбилейный мост в Костроме закроют для проезда транспорта. В ближайшее время на нем будут менять балки и эти работы невозможно провести без перекрытия движения.

- Для установки железобетонных конструкций повышенной надежности и прочности потребуется привлечение тяжелой техники. Для этого специально заказан большой грузоподъемный кран, который весит более 70 тонн и занимает почти все полосы проезжей части, - сообщили в администрации города.

Начать монтажные работы подрядчик собирается 2 апреля. Завершить монтаж и, соответственно, освободить мост для проезда машин, он намерен к вечеру 16 апреля. На этот период для личного и общественного транспорта будут организованы пути объезда.

По информации администрации Костромы, капитальный ремонт Юбилейного моста проводится впервые с момент ввода его в эксплуатацию. В ходе работ будет заменено не только дорожное покрытие, но и все несущие конструкции. Также приведут в порядок подмостовое пространство, пешеходные зоны, перила и ограждения.