23 новых автобуса переданы в школы Ярославской области

Михаил Евраев: - Мы находимся в завершающей стадии обновления транспорта для школ региона. Фото: Правительство Ярославской области

Техника прошла предстартовую техническую подготовку. Перед отправкой автобусы лично осмотрел губернатор Михаил Евраев.

– Сегодня мы передаем в районы 23 новых автобуса, в прошлом году наши муниципальные образования получили 53 автобуса по федеральной программе. Мы находимся в завершающей стадии обновления транспорта для школ региона, – отметил Михаил Евраев. – У нас осталось 16 автобусов 2013 – 2014 годов, они подлежат замене в первую очередь. Это совсем небольшой процент – порядка 4% – от общего количества. И мы постараемся уже в этом году решить вопрос с их обновлением.

Всего пор информации правительства области переданы 23 автомобиля российского производства: двенадцать автобусов «Газель Next» на 16 посадочных мест, десять 22-местных автобусов «Газель Next» и один автобус ГАЗ на 11 посадочных мест.

Правительство области уточнило географию работы новых автобусов: по три автобуса отправятся в Борисоглебский, Ростовский и Ярославский районы, четыре – в Рыбинский район, по два в Первомайский и Угличский – оба для Климатинской школы. По одному направили в Переславль-Залесский, Любимский, Некоузский, Некрасовский, Мышкинский и Пошехонский районы.

Сейчас в 17 муниципальных образованиях Ярославской области доставку школьников осуществляют 262 автобуса, которые обеспечивают перевозку свыше 8400 детей по 490 утвержденным маршрутам. Новые автобусы распределяют структуры регионального правительства по результатам мониторинга состояния автопарка и по заявкам администраций органов местного самоуправления.