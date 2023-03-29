Два поселка в Костромской области из-за паводка оказались отрезаны от «большой земли»

Под воду ушли дороги к двум населенным пунктам Костромской области. ФОТО: группа "Спасатели Костромы" ВКонтакте

Из-за резкого таяния снега и обильных осадков два поселка в Костромской области оказались практически отрезаны от «большой земли». В населенные пункты Комсомолка и Холодная заводь Макарьевского района сейчас так просто не добраться.

- Для обеспечения пожарной безопасности сотрудники пожарно-спасательной службы перегнали АРСА ЗИЛ-131 в отрезаемый половодьем населенный пункт, - сообщили в группе «Спасатели Костромы».

Как сообщили в департаменте природных ресурсов региона, сейчас отмечается активный подъем воды в реках Тебза, Мера, Меза и Нея. Малый ледоход начался на Волге.

- Достигнута договоренность с федеральным агентством водных ресурсов, что в случае большого притока будет увеличен сброс на нижегородском гидроузле, - сказал губернатор Костромской области Сергей Ситников.