Опубликован список дорог Ярославля, которые будут отремонтированы в 2023 году

Подготовлен единый перечень объектов дорожного ремонта на 2023 год. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мэр Ярославля Аретм Молчанов назвал дороги, которые отремонтируют в городе в этом году.

- Подготовлен единый перечень объектов дорожного ремонта на 2023 год. Сюда вошли дороги, которые будем ремонтировать ямочно, картами и капитально, - написал градоначальник на своей странице ВКонтакте.

План ямочного ремонта дорог литым асфальтом, выполнение работ до 15.04.2023:

- ул. Саукова на пересечении с пр. Машиностроителей;

- ул. Волгоградская;

- ул. Строителей, в районе дома 1, корп. 2, в районе дома 11;

- ул. Гоголя (въезд к ТЦ «Фараон») ;

- ул. Советская от ул. Республиканской до ЯШЗ;

- Тутаевское шоссе, в районе «Парижской коммуны»;

- пр. Авиаторов, в районе дома 151;

План ямочного ремонта дорог горячим асфальтом, площадью до 25 кв. м. выполнение работ 15.04.2023-20.05.2023:

- ул. Шандорная;

- ул. Панфилова;

- ул. Саукова;

- ул. Красноборская (от ул. С. Орджоникидзе до ул. Папанина);

- ул. Титова;

- ул. Ямская;

- Ленинградский пр. (от ул. Е. Колесовой до ул. Волгоградской);

- ул. 4-й Норский пер.;

- ул. Городской Вал;

- ул. Полушкина Роща;

- пр. Ленина;

- ул. Б. Октябрьская;

- ул. Панина (нечетная сторона);

- выезд от автостанции «Заволжье» на пр. Авиаторов;

- ул. Папанина (от ул. Красноборской до ул. Мирной);

- ул. Свободы;

- пр. Машиностроителей;

- пр. Октября от п/п ЯМЗ до ООО «Яр.з-д лакокрасочных материалов»;

- ул. Гоголя от Московского пр. до ул. Журавлева, перекресток ул. Гоголя и ул. Пожарского;

- ул. Институтская (от Московского пр. до ул. Титова);

- ул. Большая Федоровская (от ул. Большая Павловская до ул. Малая Московская, поворот с ул. Большой Федоровской на ул. Большая Павловская);

- Мышкинский проезд;

- Московский проспект;

- ул. Слепнева;

- ул. Лисицына;

- ул. Журавлева;

- ул. Урицкого;

- ул. С. Орджоникидзе;

- дорога по маршруту авт. № 17 от ул. Бахвалова до ул. Центральной;

- ул. Папанина.

План по ремонту дорог в рамках реализации «Национального проекта Безопасные и качественные дороги» выполнение работ с 01.04.2023 до 01.10.2023:

- ул. Пожарского от ул. Гоголя до ул. Технопарковая;

- Ленинградский проспект от ул. Волгоградская до ул. Строителей (реализация 2022-2023);

- ул. Губкина от ул. Проектируемая до ул. Попова;

- ул. Калинина от ул. Ньютона до ул. Пригородная;

- ул. Пригородная от ул. Калинина до границ города (2 участка);

- Школьный проезд от ул. Серго Орджоникидзе до пр-та Машиностроителей;

- Сквозной переулок от ул. Тверицкая набережная до ул. 2-я Северная;

- ул. Тверицкая Набережная 1 этап. Участок от развязки Октябрьского моста в районе дома № 2 по ул. Смолякова до дома № 47 по ул. Тверицкая Набережная. 1 Очередь;

- Тормозное шоссе 3 этап от ул. Марголина до пр. Фрунзе;

- ул. 1-я Портовая от ул. З-я Портовая до ул. 2-й Городищенский пер.;

- ул. 4-я Портовая от ул. 5-й Портовой до 2-й Портовой (включая участок 5-й Портовой от ул. 1-я Портовая до 4-ой Портовой);

- ул. Радищева;

- ул. Добрынина от путепровода до ул. Угличская;

- ул. Юности от ул. Чкалова до ул. Автозаводская;

- Тутаевское шоссе от ул. Е. Колесовой до ул. Полушкина роща;

- просп. Фрунзе от Московского проспекта до ул. А. Колмогорова.

План по ремонту дорог в рамках реализации «Национального проекта Безопасные и качественные дороги» за счет средств 2024 года выполнение работ с даты заключения контракта до 01.10.2023:

- ул. Победы от ул. Волжская Набережная до ул. Большая Октябрьская;

- проспект Машиностроителей от ул. Папанина до ул. Сахарова 1 этап;

- проспект Октября от Красной пл. до путепровода у ПАО «Автодизель» 1 этап.

План по подготовке сметной документации на ремонт дорог в 2023 – 2024 г.г. (при наличии дополнительного финансирования):

- ул. Щапова;

- ул. Советская от ул. Республиканская до ул. Республиканский проезд;

- ул. Рылеева от д.125 до ул. Центральная;

- ул. Голубятная от д.18 по ул. Голубятная до ул. Лесозаводской;

- Красная площадь;

- ул. Ушинского (с тротуаром);

- ул. Хуторская;

- дублер ул. Труфанова от ул. Панина до д.12;

- ул. Кудрявцева от ул. Чкалова до ул. Белинского;

- ул. Цветочная от ул. Урочская до дома № 11А по ул. Цветочная;

- ул. Панфилова от ул. Спартаковская до ул. Лебедева;

- ул. Здоровья;

- ул. Титова;

- улица Волгоградская от Ленинградского пр. до ул.Труфанова;

- ул. Ямская;

- улица Флотская от ул.Терешкова до пр.Октября;

- ул. Б. Федоровская от ул. М. Московская до ул. Б. Павловская;

- ул. М. Пролетарская от Московского пр. до в районе Толбухинского моста;

- ул. 2-ой Толчковый пер от ул. М. Пролетарская до ул. Б. Федоровская;

- ул. Журавлева от ул. 1-я Приволжская до ул. Гоголя;

- ул. Саукова;

- проезд Матросова;

- ул. Войнова;

- ул. Менжинского;

- Мукомольный переулок;

- ул. 2-я Мельничная от ул. Туговская до ул. Златоустинская;

- Промышленный переулок;

- ул. Ползунова и проезд;

- ул. Судостроителей;

- ул. Лисицына;

- ул. Посохова;

- ул. Урицкого, 2-ой участок (дублер) вдоль ТЦ "Космос" дома № 65,67,68 от Ленинградского пр. до ул. Колесовой;

- ул. 2-ая Транспортная;

- ул. Писемского от Московского пр. до ул. Ньютона;

- ул. Зои Космодемьянской (2 участка);

- ул. Гоголя от Московского пр. до дома № 24А по ул. Гоголя;

- проезд Ушакова;

- ул. Красноборская от ул. С. Орджоникидзе до ул. Сахарова;

- ул. Шандорная от ул. Машиностроителей до ул. Маяковского;

- ул. Добролюбова от ул. Автозаводская до ул. Чехова;

- ул. Ветеранов;

- проезд Связистов от ул. Цветочная до дома № 5, 5А по проезду Связистов;

- ул. 1-я Кольцова;

- ул. А. Невского;

- ул. 3-я Иваньковская;

- ул. 1-ая Жилая;

- ул. 3-ая Жилая;

- ул. Кооперативная;

- ул. Флотский спуск от ул. Терешковой до Волжской Набережной 3 участка (верх и низ);

- Гагаринский переулок;

- ул. Светлая.