Опубликован список дорог Ярославля, которые будут отремонтированы в 2023 году

Подготовлен единый перечень объектов дорожного ремонта на 2023 год.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Мэр Ярославля Аретм Молчанов назвал дороги, которые отремонтируют в городе в этом году.
- Подготовлен единый перечень объектов дорожного ремонта на 2023 год. Сюда вошли дороги, которые будем ремонтировать ямочно, картами и капитально, - написал градоначальник на своей странице ВКонтакте.
План ямочного ремонта дорог литым асфальтом, выполнение работ до 15.04.2023:
- ул. Саукова на пересечении с пр. Машиностроителей;
- ул. Волгоградская;
- ул. Строителей, в районе дома 1, корп. 2, в районе дома 11;
- ул. Гоголя (въезд к ТЦ «Фараон») ;
- ул. Советская от ул. Республиканской до ЯШЗ;
- Тутаевское шоссе, в районе «Парижской коммуны»;
- пр. Авиаторов, в районе дома 151;
План ямочного ремонта дорог горячим асфальтом, площадью до 25 кв. м. выполнение работ 15.04.2023-20.05.2023:
- ул. Шандорная;
- ул. Панфилова;
- ул. Саукова;
- ул. Красноборская (от ул. С. Орджоникидзе до ул. Папанина);
- ул. Титова;
- ул. Ямская;
- Ленинградский пр. (от ул. Е. Колесовой до ул. Волгоградской);
- ул. 4-й Норский пер.;
- ул. Городской Вал;
- ул. Полушкина Роща;
- пр. Ленина;
- ул. Б. Октябрьская;
- ул. Панина (нечетная сторона);
- выезд от автостанции «Заволжье» на пр. Авиаторов;
- ул. Папанина (от ул. Красноборской до ул. Мирной);
- ул. Свободы;
- пр. Машиностроителей;
- пр. Октября от п/п ЯМЗ до ООО «Яр.з-д лакокрасочных материалов»;
- ул. Гоголя от Московского пр. до ул. Журавлева, перекресток ул. Гоголя и ул. Пожарского;
- ул. Институтская (от Московского пр. до ул. Титова);
- ул. Большая Федоровская (от ул. Большая Павловская до ул. Малая Московская, поворот с ул. Большой Федоровской на ул. Большая Павловская);
- Мышкинский проезд;
- Московский проспект;
- ул. Слепнева;
- ул. Лисицына;
- ул. Журавлева;
- ул. Урицкого;
- ул. С. Орджоникидзе;
- дорога по маршруту авт. № 17 от ул. Бахвалова до ул. Центральной;
- ул. Папанина.
План по ремонту дорог в рамках реализации «Национального проекта Безопасные и качественные дороги» выполнение работ с 01.04.2023 до 01.10.2023:
- ул. Пожарского от ул. Гоголя до ул. Технопарковая;
- Ленинградский проспект от ул. Волгоградская до ул. Строителей (реализация 2022-2023);
- ул. Губкина от ул. Проектируемая до ул. Попова;
- ул. Калинина от ул. Ньютона до ул. Пригородная;
- ул. Пригородная от ул. Калинина до границ города (2 участка);
- Школьный проезд от ул. Серго Орджоникидзе до пр-та Машиностроителей;
- Сквозной переулок от ул. Тверицкая набережная до ул. 2-я Северная;
- ул. Тверицкая Набережная 1 этап. Участок от развязки Октябрьского моста в районе дома № 2 по ул. Смолякова до дома № 47 по ул. Тверицкая Набережная. 1 Очередь;
- Тормозное шоссе 3 этап от ул. Марголина до пр. Фрунзе;
- ул. 1-я Портовая от ул. З-я Портовая до ул. 2-й Городищенский пер.;
- ул. 4-я Портовая от ул. 5-й Портовой до 2-й Портовой (включая участок 5-й Портовой от ул. 1-я Портовая до 4-ой Портовой);
- ул. Радищева;
- ул. Добрынина от путепровода до ул. Угличская;
- ул. Юности от ул. Чкалова до ул. Автозаводская;
- Тутаевское шоссе от ул. Е. Колесовой до ул. Полушкина роща;
- просп. Фрунзе от Московского проспекта до ул. А. Колмогорова.
План по ремонту дорог в рамках реализации «Национального проекта Безопасные и качественные дороги» за счет средств 2024 года выполнение работ с даты заключения контракта до 01.10.2023:
- ул. Победы от ул. Волжская Набережная до ул. Большая Октябрьская;
- проспект Машиностроителей от ул. Папанина до ул. Сахарова 1 этап;
- проспект Октября от Красной пл. до путепровода у ПАО «Автодизель» 1 этап.
План по подготовке сметной документации на ремонт дорог в 2023 – 2024 г.г. (при наличии дополнительного финансирования):
- ул. Щапова;
- ул. Советская от ул. Республиканская до ул. Республиканский проезд;
- ул. Рылеева от д.125 до ул. Центральная;
- ул. Голубятная от д.18 по ул. Голубятная до ул. Лесозаводской;
- Красная площадь;
- ул. Ушинского (с тротуаром);
- ул. Хуторская;
- дублер ул. Труфанова от ул. Панина до д.12;
- ул. Кудрявцева от ул. Чкалова до ул. Белинского;
- ул. Цветочная от ул. Урочская до дома № 11А по ул. Цветочная;
- ул. Панфилова от ул. Спартаковская до ул. Лебедева;
- ул. Здоровья;
- ул. Титова;
- улица Волгоградская от Ленинградского пр. до ул.Труфанова;
- ул. Ямская;
- улица Флотская от ул.Терешкова до пр.Октября;
- ул. Б. Федоровская от ул. М. Московская до ул. Б. Павловская;
- ул. М. Пролетарская от Московского пр. до в районе Толбухинского моста;
- ул. 2-ой Толчковый пер от ул. М. Пролетарская до ул. Б. Федоровская;
- ул. Журавлева от ул. 1-я Приволжская до ул. Гоголя;
- ул. Саукова;
- проезд Матросова;
- ул. Войнова;
- ул. Менжинского;
- Мукомольный переулок;
- ул. 2-я Мельничная от ул. Туговская до ул. Златоустинская;
- Промышленный переулок;
- ул. Ползунова и проезд;
- ул. Судостроителей;
- ул. Лисицына;
- ул. Посохова;
- ул. Урицкого, 2-ой участок (дублер) вдоль ТЦ "Космос" дома № 65,67,68 от Ленинградского пр. до ул. Колесовой;
- ул. 2-ая Транспортная;
- ул. Писемского от Московского пр. до ул. Ньютона;
- ул. Зои Космодемьянской (2 участка);
- ул. Гоголя от Московского пр. до дома № 24А по ул. Гоголя;
- проезд Ушакова;
- ул. Красноборская от ул. С. Орджоникидзе до ул. Сахарова;
- ул. Шандорная от ул. Машиностроителей до ул. Маяковского;
- ул. Добролюбова от ул. Автозаводская до ул. Чехова;
- ул. Ветеранов;
- проезд Связистов от ул. Цветочная до дома № 5, 5А по проезду Связистов;
- ул. 1-я Кольцова;
- ул. А. Невского;
- ул. 3-я Иваньковская;
- ул. 1-ая Жилая;
- ул. 3-ая Жилая;
- ул. Кооперативная;
- ул. Флотский спуск от ул. Терешковой до Волжской Набережной 3 участка (верх и низ);
- Гагаринский переулок;
- ул. Светлая.