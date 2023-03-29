В Росприроднадзоре назвали предприятия Ярославской области, загрязняющие Волгу

Четыре ярославских предприятия вошли в топ организаций, загрязняющих Волгу. Фото: Полина Вачнадзе

Глава Росприроднадзора России Светлана Радионова в своей Telegram-канале назвала предприятия, представляющие наибольшую опасность для чистоты Волги. В Ярославской области - это завод имени Менделеева, «Северный водоканал», бывший ЯНПО «Техуглерод» и Некрасовский водохозяйственный комплекс.

- За прошлый год мы тщательно обследовали 242 потенциальных источника загрязнения реки – это места сброса сточных вод, районы затопления судов и расположения объектов накопленного вреда, причальные станции и устья малых рек. Всего выявлено 25 объектов, обследования вблизи которых показали максимальные концентрации загрязняющих веществ, - сообщила Светлана Радионова.

На протяжении всей Волги установлены превышения предельно допустимой концентрации по 11 видам загрязняющих веществ. В этом году проверочные мероприятия будут продолжены.

Кроме двух ярославских предприятий, в антирейтинг Росприроднадзора вошли компании Ивановской, Нижегородской, Саратовской, Астраханской, Ульяновской и Московской областей, а также компании Татарстана и Мордовии.