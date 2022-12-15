Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Кострома 15 декабря 2022 14:23

В Костроме мужчина украл деньги у ребенка

Злоумышленник потратил 7,5 тысяч рублей
Полина Вачнадзе
45-летний костромич оставил ребенка без денег.

45-летний костромич оставил ребенка без денег.

Фото: Полина Вачнадзе

В отношении 45-летнего жителя Костромы возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В полицию с заявлением о пропаже денег обратилась женщина, дочь которой потеряла банковскую карту.

- При получении дубликата выяснилось, что со счета списаны 7,5 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД по Костромской области.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения в торговых центрах и нашли подозреваемого. Мужчину задержали. В участке он рассказал, что карту нашел в автобусе и на протяжении нескольких часов ходил по магазинам и делал покупки не за свой счет.

Происшествия: КРИМИНАЛ