В Костроме мужчина украл деньги у ребенка

45-летний костромич оставил ребенка без денег. Фото: Полина Вачнадзе

В отношении 45-летнего жителя Костромы возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В полицию с заявлением о пропаже денег обратилась женщина, дочь которой потеряла банковскую карту.

- При получении дубликата выяснилось, что со счета списаны 7,5 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД по Костромской области.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения в торговых центрах и нашли подозреваемого. Мужчину задержали. В участке он рассказал, что карту нашел в автобусе и на протяжении нескольких часов ходил по магазинам и делал покупки не за свой счет.