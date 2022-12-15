Отремонтированные в Костромской области дороги проверили специалисты из Владимира

Качество ремонта дорог Костромской области проверили специалисты независимой лаборатории из Владимира. ФОТО: правительство Костромской области

Качество ремонта дорог Костромской области проверили специалисты независимой лаборатории из Владимира. Сотрудники провели диагностику 35 объектов, общая протяженность которых составила 230 километров.

- Среди них - участки дорог Чухлома-Солигалич, Пыщуг-Павино-Вохма-Боговарово, Степаново-Антропово-Крусаново, Якимово-Нея. Были обследованы также участок трассы Нея-Мантурово и подъезд к поселку Октябрьский, - уточнили в правительстве региона.

Проверка проходила в передвижной лаборатории, которая оснащена современным оборудованием. Оно способно выявить даже незначительные отклонения от нормы. В первую очередь специалисты сделали замеры тех параметров, от которых зависит безопасность участников дорожного движения.

Особенно тщательно обследовали дорогу Нея-Мантурово и подъезд к поселку Октябрьский. Кроме основных параметров положительную оценку получило и обустройство дороги - тротуары, ограждения, автобусные остановки, дорожные знаки.

По итогам независимой экспертизы специалисты пришли к выводу, что участки региональных трасс, отремонтированные по президентскому национальному проекту «Безопасные качественные дороги», соответствуют нормативным требованиям.

В этом году в Костромской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» было отремонтировано около 300 километров региональных дорог, а также улично-дорожная сеть костромской городской агломерации.