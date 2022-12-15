Михаил Евраев: «В следующем году новые школы откроем в Ярославле и в Рыбинском районе»

Облдума приняла предложенный правительством области региональный бюджет на 2023 год и двухлетний плановый период. Фото: Правительство Ярославской области

В 2023 году новые школы откроются в Ярославле на улице Пашуковской и в селе Погорелка Рыбинского района. Начнется строительство нового учебного корпуса на 800 мест в Угличе и двух учебных заведений в Ярославле, где в 2024 году также будет введен в эксплуатацию новый детский сад.

Также в следующем году правительством области будет проведена работа по усилению антитеррористической защищенности объектов образования. На эти цели, по словам главы региона, предусмотрено более 500 млн рублей.

– Муниципальные школы, детские сады и учреждения допобразования будут находиться под защитой специализированных охранных организаций, – сказал Михаил Евраев. – Также средства пойдут на оснащение образовательных учреждений системами оповещения, ремонт и замену ограждений, на обеспечение антитеррористической защищенности объектов загородных организаций отдыха детей и их оздоровления. Несколько лет назад на эти цели выделялось всего 62 млн рублей.

Кроме того, в 2023 году под контролем структур регионального правительства начнется строительство нового корпуса областной детской больницы в Ярославле стоимостью 2,9 млрд рублей. В районах области будут установлены шесть модульных ФАПов и одна врачебная амбулатория, капитально отремонтируют 104 объекта учреждений здравоохранения. Также для медучреждений закупят 380 единиц современного оборудования.

Продолжится развитие правительством области доступной спортивной инфраструктуры. В 2023 году откроются ФОКи в Переславле-Залесском и в Ярославле на улице Панина, построенные по программе «Газпром-детям». Строительство еще одного начнется в Новом Некоузе. В рамках федерального проекта «Бизнес-спринт», который на территории региона реализует правительство области, обустроят три «умные» спортивные площадки – в Тутаевском, Ярославском районах и в Ярославле. Новые объекты для центров тестирования ГТО создадут в Некрасовском и Мышкинском районах. Также планируется завершить строительство волейбольного центра в Ярославле.

В 2023 году новые школы откроются в Ярославле на улице Пашуковской и в селе Погорелка Рыбинского района. Начнется строительство нового учебного корпуса на 800 мест в Угличе и двух учебных заведений в Ярославле, где в 2024 году также будет введен в эксплуатацию новый детский сад.

Также в следующем году правительством области будет проведена работа по усилению антитеррористической защищенности объектов образования. На эти цели, по словам главы региона, предусмотрено более 500 млн рублей.

– Муниципальные школы, детские сады и учреждения допобразования будут находиться под защитой специализированных охранных организаций, – сказал Михаил Евраев. – Также средства пойдут на оснащение образовательных учреждений системами оповещения, ремонт и замену ограждений, на обеспечение антитеррористической защищенности объектов загородных организаций отдыха детей и их оздоровления. Несколько лет назад на эти цели выделялось всего 62 млн рублей.

Кроме того, в 2023 году под контролем структур регионального правительства начнется строительство нового корпуса областной детской больницы в Ярославле стоимостью 2,9 млрд рублей. В районах области будут установлены шесть модульных ФАПов и одна врачебная амбулатория, капитально отремонтируют 104 объекта учреждений здравоохранения. Также для медучреждений закупят 380 единиц современного оборудования.

Продолжится развитие правительством области доступной спортивной инфраструктуры. В 2023 году откроются ФОКи в Переславле-Залесском и в Ярославле на улице Панина, построенные по программе «Газпром-детям». Строительство еще одного начнется в Новом Некоузе. В рамках федерального проекта «Бизнес-спринт», который на территории региона реализует правительство области, обустроят три «умные» спортивные площадки – в Тутаевском, Ярославском районах и в Ярославле. Новые объекты для центров тестирования ГТО создадут в Некрасовском и Мышкинском районах. Также планируется завершить строительство волейбольного центра в Ярославле.