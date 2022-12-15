Михаил Евраев: «Модернизируем коммунальные сети региона на 2,4 млрд рублей»

Михаил Евраев: - Все обещания, которые мы давали по дворам в этом году, выполнили. Сделали 318 дворов и, наверное, заняли первое место в стране по этому показателю. Фото: Правительство Ярославской области

– В их числе – 868 млн рублей, выделения которых мы добились из федерального бюджета, – отметил губернатор. – Средства направим туда, где ситуация наиболее острая, где износ сетей более 80%, например в Рыбинск.

Глава региона добавил, что еще порядка 1 млрд рублей будет направлено на перекладку коммунальных сетей в Переславле-Залесском. Средства по заявке региона будут выделены из Фонда национального благосостояния и поступят в 2023 году.

Кроме того, в рамках проекта «Оздоровление Волги» под контролем областного правительства продолжатся строительство и модернизация очистных сооружений. В 2023 году будут введены очистные в Ярославле стоимостью более 1 млрд рублей, начнется работа по очистным сооружениям канализации в Ростове на сумму порядка 2,3 млрд рублей и в селе Нагорье городского округа Переславль-Залесский (120 млн рублей). По другому федеральному проекту, «Чистая вода», под контролем областного правительства будут строиться очистные сооружения водоснабжения в Любиме, на это выделят 335 млн рублей, и станция водоочистки и водозабора в селе Новый Некоуз, объем финансирования которой составит 167 млн рублей.

– Также планируем переоборудовать котельные. Переведем на газ те, которые разваливаются и чья экономическая эффективность составляет до трех лет, – сказал Михаил Евраев.

На дорожное строительство в бюджете правительством области заложено более 14,7 млрд рублей. Глава региона подчеркнул, что отдельное внимание будет уделено проездам к социальным учреждениям, на их ремонт предусмотрено 600 млн рублей. Закладываются средства и на ремонт дворов соцобъектов – около 100 млн рублей.

На оборудование многоквартирных домов пандусами для маломобильных групп населения правительством региона будет направлено 10 млн рублей – в семь раз больше, чем в этом году.

– Мы изменили правила программы. Ранее она предусматривала софинансирование области и муниципальных образований в размере 50 на 50. Теперь 90% нагрузки возьмет регион. Это позволит существенно улучшить среду для людей с ограниченными возможностями, – прокомментировал губернатор.

Более 600 млн рублей также будет направлено на ремонт 90 – 100 придомовых территорий с установкой детских и спортивных площадок по губернаторской программе «Наши дворы».

– Все обещания, которые мы давали по дворам в этом году, выполнили. Сделали 318 дворов и, наверное, заняли первое место в стране по этому показателю, – отметил Михаил Евраев. – Это полноценные дворы, со спортивными и детскими площадками. Оборудование их видеокамерами значительно улучшило вопросы безопасности. При помощи систем видеонаблюдения уже раскрыт целый ряд правонарушений.

В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» правительством области будет проведено благоустройство 43 общественных территорий.

– Все проекты прошли защиту. Стояла задача, чтобы каждое общественное пространство имело свое лицо, свою изюминку. И спасибо студентам-архитекторам за их работу, – сказал глава региона.

В 2023 году в области, подчеркнул губернатор, продолжится расселение аварийного жилья. Новые квартиры должны получить 880 человек. На решение вопроса будет направлено 1,25 млрд рублей.Еще 409 млн рублей будет выделено на покупку квартир и выдачу сертификатов детям-сиротам. Вопрос с обманутыми дольщиками по семи оставшимся проблемным домам будет полностью закрыт.