Бюджет Ярославской области на 2023 – 2025 годы принят во втором чтении

Михаил Евраев: - Для нас очень важно выполнить социальные обязательства перед жителями региона. Фото: Правительство Ярославской области

Губернатор Михаил Евраев поблагодарил депутатов за работу над документом и законодательной базой региона в целом.

– Впервые мы начинаем бюджет следующего года с той цифры, на которой завершаем бюджет предыдущего года. Общий объем доходов и расходов на 2023 год составит 110,7 млрд рублей, такая же сумма доходов у нас была с учетом всех корректировок в этом году. Бюджет всегда существенно увеличивается в течение года, в том числе за счет федеральных средств, – сказал Михаил Евраев.

Глава региона отметил, что бюджет на 2023 – 2025 годы нацелен на улучшение качества жизни в Ярославской области и имеет социальную направленность.

– Для нас очень важно выполнить социальные обязательства перед жителями региона, – подчеркнул Михаил Евраев. – Более 60% расходов – 60,5 млрд рублей – направим на социальную сферу. В том числе серьезные средства – более 6 млрд рублей – выделили на поддержку семей с детьми. Уверен, что все намеченные планы в 2023 году обязательно реализуем.

Михаил Евраев сообщил, что в 2023-м будут продолжены все проекты, которые стартовали в этом году. Это «Привет, малыш!» (на его реализацию предусмотрено 51,6 млн рублей), «Подарок первокласснику» (31,3 млн рублей), «Шаг к здоровью» (4,9 млн рублей).

В бюджет правительством области заложены расходы на повышение МРОТ. Более 800 млн рублей будет выделено на повышение зарплат бюджетников по указу Президента РФ. На увеличение на 4,6% оплаты труда работников бюджетной сферы, которые не входят в указы Президента РФ, предусмотрено 569 млн рублей.

Кроме того, на 5,9% будут проиндексированы денежные выплаты, установленные Социальным кодексом и другими законами региона. На эти цели правительством региона заложено более 160 млн рублей.