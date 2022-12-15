В колледже индустрии питания Ярославля умер студент

Утром 15 декабря в Ярославском колледже индустрии питания умер студент. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 15 декабря в Ярославском колледже индустрии питания умер студент. Молодому человеку, учащемуся третьего курса, стало плохо во время занятий. Вызвали медиков, но спасти студента не удалось.

- Смерть наступила до приезда реаниматологов, но, учитывая внезапность, незамедлительно было принято решение о проведении реанимационный мероприятий, которые, к сожалению, эффекта не имели, - прокомментировали случившееся в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.

Сейчас в колледже работают следователи регионального СКР. Точная причина смерти молодого человека устанавливается.