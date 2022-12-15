В колледже индустрии питания Ярославля умер студент

Утром 15 декабря в Ярославском колледже индустрии питания умер студент.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Утром 15 декабря в Ярославском колледже индустрии питания умер студент. Молодому человеку, учащемуся третьего курса, стало плохо во время занятий. Вызвали медиков, но спасти студента не удалось.
- Смерть наступила до приезда реаниматологов, но, учитывая внезапность, незамедлительно было принято решение о проведении реанимационный мероприятий, которые, к сожалению, эффекта не имели, - прокомментировали случившееся в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.
Сейчас в колледже работают следователи регионального СКР. Точная причина смерти молодого человека устанавливается.