В Ярославской области на карантин по ОРВИ и гриппу ушли почти 13 тысяч школьников и около 4 тысяч детсадовцев

На карантине по гриппу и ОРВИ сейчас находятся почти 13 тысяч ярославских школьников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославской области количество заболевших гриппом и ОРВИ продолжает расти. За прошлую неделю в регионе, по данным департамента здравоохранения и фармации, в больницы обратились более 14 тысяч человек. Число вызовов скорой помощи с 800 в день увеличилось в два раза.

- Также резко выросла нагрузка на участковых терапевтов и педиатров. По сравнению с прошлой неделей, когда вызовов на дом ежедневно было около 5 тысяч, то сейчас их уже около 10 тысяч, - уточнили в депздраве.

Тяжелее всего инфекцию переносят пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, а также дети от 4 до 14 лет.

На карантине по гриппу и ОРВИ сейчас находятся почти 13 тысяч ярославских школьников и около 4 тысяч воспитанников детских садов. Полностью закрыты три школы - №77 и №88 Ярославля и образовательное учреждение в Заволжье Ярославского района. Распущены по домам и малыши из нескольких детских садов.

Во многих школах и детсадах с эпидемией пытаются бороться точечно – не закрывая полностью образовательное учреждение, а отправляя на карантин классы и группы, где много заболевших. По данным департамента образования региона на 13 декабря, в области по домам распущены учащиеся 493 классов и 172 групп.

В связи с резким ухудшение эпидобстановки в регионе, увеличено число коек в больницах – со 190 до 260. Из них 160 подготовлены для детей.

- В резерве остаются 600 коек в 12 больницах, которые позволят увеличить коечный фонд в случае дальнейшего роста числа заболевших, - прокомментировали ситуацию в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.