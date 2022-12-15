Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 декабря 2022 6:40

В Ярославле могут в три раза увеличить штрафы за неочищенные от снега и сосулек крыши

Отвечать за уборку будут собственник зданий и управляющие компании
Полина Вачнадзе
В Ярославле порядка 4 тысяч жилых домов и около 1300 административных зданий - все их нужно проверить

В Ярославле порядка 4 тысяч жилых домов и около 1300 административных зданий - все их нужно проверить

Фото: Артем КИЛЬКИН

Мэр Ярославля Артем Молчанов предложил увеличить штрафы за неубранные с крыш сосульки и снег.

- Наше предложение: в три раза ужесточить штрафы для собственников нежилых зданий и обслуживающих дома управляющих компаний за невыполнение обязанностей в части уборки крыш и последующего вывоза снега и льда, – сказал Артем Молчанов. – Штраф для должностного лица, таким образом, составит 50 тысяч рублей, а для организации – 150 тысяч.

Кроме того, ярославский градоначальник попросил дать органам местного самоуправления право самим привлекать нарушителей к ответственности. Пока что муниципальные органы могут только проводить проверки.

В Ярославле сейчас порядка 4 тысяч жилых домов и около 1300 административных зданий. В декабре проверено только 76 домов. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев распорядился в течение недели обследовать крыши всего города.

Общество: ВОПРОС ДНЯ