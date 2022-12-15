В Ярославле могут в три раза увеличить штрафы за неочищенные от снега и сосулек крыши

В Ярославле порядка 4 тысяч жилых домов и около 1300 административных зданий - все их нужно проверить Фото: Артем КИЛЬКИН

Мэр Ярославля Артем Молчанов предложил увеличить штрафы за неубранные с крыш сосульки и снег.

- Наше предложение: в три раза ужесточить штрафы для собственников нежилых зданий и обслуживающих дома управляющих компаний за невыполнение обязанностей в части уборки крыш и последующего вывоза снега и льда, – сказал Артем Молчанов. – Штраф для должностного лица, таким образом, составит 50 тысяч рублей, а для организации – 150 тысяч.

Кроме того, ярославский градоначальник попросил дать органам местного самоуправления право самим привлекать нарушителей к ответственности. Пока что муниципальные органы могут только проводить проверки.

В Ярославле сейчас порядка 4 тысяч жилых домов и около 1300 административных зданий. В декабре проверено только 76 домов. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев распорядился в течение недели обследовать крыши всего города.